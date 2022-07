Scontro tra barche all'Argentario, morta una donna di Roma. Si cerca il disperso (Di sabato 23 luglio 2022) Sarebbe una donna di Roma, una turista di mezza età, la vittima rimasta incastrata sotto una delle due imbarcazioni che si sono scontrate nelle acque tra Monte Argentario e Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Lo Scontro ha coinvolto una imbarcazione a motore, uno yacht, e una barca a vela. Quest'ultima, una volta colpita, ha iniziato a imbarcare acqua ed è affondata. Tra i feriti, grave, ci sarebbe anche il marito della donna mentre sono ancora in corso le ricerche di un ulteriore passeggero che risulta disperso. Cinque in tutto i feriti. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, che hanno preso in carico i feriti più lievi e l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito in ospedale il ferito più grave. E sono state poste sotto sequestro ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Sarebbe unadi, una turista di mezza età, la vittima rimasta incastrata sotto una delle due imbarcazioni che si sono scontrate nelle acque tra Montee Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Loha coinvolto una imbarcazione a motore, uno yacht, e una barca a vela. Quest'ultima, una volta colpita, ha iniziato a imbarcare acqua ed è affondata. Tra i feriti, grave, ci sarebbe anche il marito dellamentre sono ancora in corso le ricerche di un ulteriore passeggero che risulta. Cinque in tutto i feriti. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, che hanno preso in carico i feriti più lievi e l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito in ospedale il ferito più grave. E sono state poste sotto sequestro ...

