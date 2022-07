Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: Italia d’oro nel fioretto maschile a squadre, battuti gli Stati Uniti (Di sabato 23 luglio 2022) L’Italia del fioretto maschile a squadre conquista la medaglia d’oro ai Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma. Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini in finale ha avuto la meglio 45-39 sugli Stati Uniti in una sfida in cui gli azzurri sono Stati bravi a creare subito un buon vantaggio, riuscendo poi a controllare i tentativi di rimonta da parte degli avversari. In particolare evidenza il solito Tommaso Marini, già argento nel torneo individuale e unico a vincere tutti i suoi assalti in questo atto conclusivo. La stoccata finale è invece toccata a un veterano come Garozzo, già oro a Rio 2016 e argento a Tokyo. I ragazzi del ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) L’delconquista la medagliaaide Ildi. Il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini in finale ha avuto la meglio 45-39 sugliin una sfida in cui gli azzurri sonobravi a creare subito un buon vantaggio, riuscendo poi a controllare i tentativi di rimonta da parte degli avversari. In particolare evidenza il solito Tommaso Marini, già argento nel torneo individuale e unico a vincere tutti i suoi assalti in questo atto conclusivo. La stoccata finale è invece toccata a un veterano come Garozzo, già oro a Rio 2016 e argento a Tokyo. I ragazzi del ...

