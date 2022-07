Scherma, Mondiali 2022: l’Italia del fioretto maschile batte il Giappone e vola in finale per l’oro! (Di sabato 23 luglio 2022) Tutto facile, senza particolari patemi: l’Italia del fioretto continua a far sognare e, dopo l’oro delle donne ieri ai Mondiali di Scherma del Cairo (Egitto), oggi anche gli uomini puntano dritto al titolo nella prova a squadre. La compagine tricolore ha appena conquistato l’accesso all’ultimo atto: Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini sono riusciti ad imporsi per 45-33 sul Giappone e più tardi se la vedranno contro gli Stati Uniti che si sono imposti alla stoccata decisiva sulla Francia. LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia travolge il Giappone ed è in finale con gli Usa nel fioretto maschile a squadre! Nella semifinale ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Tutto facile, senza particolari patemi:delcontinua a far sognare e, dopo l’oro delle donne ieri aididel Cairo (Egitto), oggi anche gli uomini puntano dritto al titolo nella prova a squadre. La compagine tricolore ha appena conquistato l’accesso all’ultimo atto: Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini sono riusciti ad imporsi per 45-33 sule più tardi se la vedranno contro gli Stati Uniti che si sono imposti alla stoccata decisiva sulla Francia. LIVEin DIRETTA:travolge iled è incon gli Usa nela squadre! Nella semi...

Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, M… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO ???? Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale… - Coninews : E SONO CINQUE! ????? Le spadiste Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Federica #Isola conquistan… - Italpress : Mondiali scherma, medaglia Italia nel fioretto uomini - voceditalia : Mondiali scherma: oro fiorettiste, Italia a 7 medaglie. Azzurre tornano sul tetto del mondo, argento spadisti.… -