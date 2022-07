Scherma | inizia il conto alla rovescia verso Milano 2023 | a Il Cairo il passaggio della bandiera

Leggi su sportface

(Di sabato 23 luglio 2022) E’ ufficialmenteto ili Mondiali di, in programma dal 22 al 30 luglio del prossimo anno. A Il, dove quest’oggi si conclude la rassegna iridata 2022, il PresidenteFederazione Italiana, Paolo Azzi, ha ricevuto dalle mani del PresidenteFIE, Emmanuel Katsiadakis, laFederazione Internazionale di, simbolo delufficiale del testimone per l’organizzazione del prossimo Campionato del Mondo. Sarà l’ottavo organizzato in Italia e soprattutto varrà per la qualificazione olimpica a Parigi 2024. SportFace.