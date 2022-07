Scamacca ha fatto bene a scegliere la Premier. Al Psg un doppio rischio: tanta panchina e torneo poco allenante (Di sabato 23 luglio 2022) Alla fine il Sassuolo uno l’ha venduto: Gianluca Scamacca. Il panzer neroverde sembrava promesso al Paris Saint Germain, ma alla fine giocherà per il West Ham, in Premier League. Va bene agli emiliani, che intascano una cifra importante. Va bene a lui, che giocherà il campionato più bello del mondo. Meglio così, almeno secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che gli dedica un editoriale a firma Fabio Licari. Comunque Inghilterra sia. Avere accanto Messi e Mbappé avrebbe avuto il suo fascino, la mistica della Champions sarebbe stata irripetibile, ma il rischio era doppio: un torneo “poco allenante”, come dice Capello, e una panchina incombente al cospetto di campioni e mammasantissima di spogliatoio, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 luglio 2022) Alla fine il Sassuolo uno l’ha venduto: Gianluca. Il panzer neroverde sembrava promesso al Paris Saint Germain, ma alla fine giocherà per il West Ham, inLeague. Vaagli emiliani, che intascano una cifra importante. Vaa lui, che giocherà il campionato più bello del mondo. Meglio così, almeno secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che gli dedica un editoriale a firma Fabio Licari. Comunque Inghilterra sia. Avere accanto Messi e Mbappé avrebbe avuto il suo fascino, la mistica della Champions sarebbe stata irripetibile, ma ilera: un”, come dice Capello, e unaincombente al cospetto di campioni e mammasantissima di spogliatoio, ...

