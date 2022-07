Sassuolo, nazionale e mercato: i destini incrociati di Raspadori e Scamacca (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug – Uno è alto, discretamente potente e abile nel gioco aereo. L’altro è brevilineo, agile e con una buona visione di gioco. Ad accomunarli giovane età – le classi rispettivamente sono 1999 e 2000 – indiscutibili doti tecniche e un futuro tutto da scrivere. Speriamo il più azzurro possibile. Per chi non lo avesse ancora capito stiamo parlando di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, i due gioiellini di casa Sassuolo. Protagonisti nel passato recente con la maglia neroverde, sono entrambi in attesa della chiamata a cui “non si può dire di no”. Dovunque portino le vie del calciomercato, i destini incrociati del romano e del bolognese si ritroveranno comunque con la casacca della nazionale. Attaccanti diversi, storie differenti Due storie completamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug – Uno è alto, discretamente potente e abile nel gioco aereo. L’altro è brevilineo, agile e con una buona visione di gioco. Ad accomunarli giovane età – le classi rispettivamente sono 1999 e 2000 – indiscutibili doti tecniche e un futuro tutto da scrivere. Speriamo il più azzurro possibile. Per chi non lo avesse ancora capito stiamo parlando di Gianlucae Giacomo, i due gioiellini di casa. Protagonisti nel passato recente con la maglia neroverde, sono entrambi in attesa della chiamata a cui “non si può dire di no”. Dovunque portino le vie del calcio, idel romano e del bolognese si ritroveranno comunque con la casacca della. Attaccanti diversi, storie differenti Due storie completamente ...

