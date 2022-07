Sanremo 2023 | Morandi co-conduttore | “Trascinato da Amadeus”

(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata didi una ventina di giorni fa. Mi ha detto ‘Sai che mi è venuta un’idea, perché non vieni anche tu, facciamo la conduzione insieme, ci inventiamo delle cose simpatiche’ e io mi sono lasciato trascinare perché amo. Vediamo cosa succede”. Gianniha parlato così della sua coconduzione del prossimo festival di, durante il collegamento con ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. A Maurizio Costanzo che suggeriva “ma pensa se tu Gianniandassi in una casa a seguireinsieme a una famiglia”,ha risposto: “Questa è una bella idea, me la scrivo”. Carlotta Quadri ha aggiunto: “Sarebbe bello magari uscire da una casa ...

(Adnkronos) – "Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata di Amadeus di una ventina di giorni fa. Mi ha detto 'Sai che mi è venuta un'idea, perché non vieni anche tu, facciamo la conduzione insieme, ci i ...E anche per Sanremo 2023, sarà Amadeus a tenere in mano le redini di uno degli eventi musicali più attesi in tutta Italia. Sembra ...