Salernitana, Iervolino: “Ho parlato personalmente con Bonazzoli” (Di sabato 23 luglio 2022) Salernitana Iervolino- La Salernitana continua la sua preparazione in vista degli impegni che svolgerà nelle prossime giornate. Il D.S dei campani, Morgan De Sanctis, è attento sulla pista Piatek che, sembra essere molto vicino a indossare granata. Danilo Iervolino, patron della Salernitana, è stato intervistato a una radio locale, Radio Bussola dove ha trattato vari argomenti. Ha rilasciato dichiarazioni su Bonazzoli e sui nuovi obbiettivi da raggiungere nella prossima stagione. Ecco di seguito, le parole del patron Campano: Su Piatek e altri obbiettivi: ” Ci sono reali possibilità di prendere Piatek. Il calciomercato è davvero un…mercato. C’è un modo di portare avanti gli affari che è difficile da comprendere, i calciatori sono spesso guardinghi perché spesso arrivano altre proposte ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista degli impegni che svolgerà nelle prossime giornate. Il D.S dei campani, Morgan De Sanctis, è attento sulla pista Piatek che, sembra essere molto vicino a indossare granata. Danilo, patron della, è stato intervistato a una radio locale, Radio Bussola dove ha trattato vari argomenti. Ha rilasciato dichiarazioni sue sui nuovi obbiettivi da raggiungere nella prossima stagione. Ecco di seguito, le parole del patron Campano: Su Piatek e altri obbiettivi: ” Ci sono reali possibilità di prendere Piatek. Il calciomercato è davvero un…mercato. C’è un modo di portare avanti gli affari che è difficile da comprendere, i calciatori sono spesso guardinghi perché spesso arrivano altre proposte ...

