Sainz: 'Tante critiche, ma oggi abbiamo dimostrato come lavoriamo di squadra' (Di sabato 23 luglio 2022) Prestazioni ottime, un gran lavoro di squadra, ma niente gli potrà evitare di scattare dal fondo per via delle nuove componenti montate sulla power unit. Sarà un GP di Francia all'attacco per Carlos ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022) Prestazioni ottime, un gran lavoro di, ma niente gli potrà evitare di scattare dal fondo per via delle nuove componenti montate sulla power unit. Sarà un GP di Francia all'attacco per Carlos ...

autosprint : #Sainz: 'Tante critiche, ma oggi abbiamo dimostrato come lavoriamo di squadra' - Nerys__ : RT @FUnoAT: #Sainz “Oggi una bella collaborazione che dimostra che lavoriamo bene come squadra. Ci sono state tante critiche, ma alla fine… - FUnoAT : #Sainz “Oggi una bella collaborazione che dimostra che lavoriamo bene come squadra. Ci sono state tante critiche,… - sasastyles_ : RT @F1ingenerale_: ?? Sainz sul gioco di scia con Leclerc: “Dimostra che lavoriamo bene come squadra, ci sono state tante critiche quest’ann… - F1ingenerale_ : ?? Sainz sul gioco di scia con Leclerc: “Dimostra che lavoriamo bene come squadra, ci sono state tante critiche ques… -