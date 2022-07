Sace | Intesa Sanpaolo prima banca ad aderire a Garanzia SupportItalia aiuti alle Pmi danneggiate dalla guerra

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 luglio 2022) E’laitaliana addi, la nuova misura straordinaria prevista dal Decretoe resa disponibile dafino alla fine del 2022, per sostenere le imprese in difficoltà a causa degli impatti generati dal conflitto in Ucraina e dal rincaro dell’energia. Lo comunica il gruppo ricordando come attraverso il nuovo Temporary Crisis Framework varatoCommissione europea,rilascerà infatti garanzie su finanziamenti fino al 31 dicembre, nei limiti del plafond di 200 miliardi di euro di garanzie di Stato già stanziati dal Decreto “Liquidità” e ad oggi mobilitati per 42 miliardi di finanziamenti garantiti attraverso lo ...