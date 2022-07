Roma, stasera la sfida al Nizza: Mou e la scelta su Dybala (Di sabato 23 luglio 2022) stasera in campo ancora la Roma per l’amichevole contro il Nizza: Mourinho non vuole rischiare Dybala che potrebbe rimandare il debutto stasera in campo ancora la Roma per l’amichevole contro il Nizza per continuare il percorso di preparazione in vista del campionato. Un’altra sfida internazionale e importante per i giallorossi. La domanda che i tifosi si stanno facendo è soltanto una: giocherà Dybala? Molto probabilmente il debutto della Joya in giallorosso sarà rimandato perché Mourinho vuole essere prudente visto che l’argentino si sta allenando soltanto da pochi giorni con i compagni. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022)in campo ancora laper l’amichevole contro il: Mourinho non vuole rischiareche potrebbe rimandare il debuttoin campo ancora laper l’amichevole contro ilper continuare il percorso di preparazione in vista del campionato. Un’altrainternazionale e importante per i giallorossi. La domanda che i tifosi si stanno facendo è soltanto una: giocherà? Molto probabilmente il debutto della Joya in giallorosso sarà rimandato perché Mourinho vuole essere prudente visto che l’argentino si sta allenando soltanto da pochi giorni con i compagni. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

