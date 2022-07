OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - sportli26181512 : Roma, Spinazzola: ‘Mourinho mi ha aiutato tanto. Con lui e Dybala alziamo l’asticella’: La seconda Roma di Mourinho… - cmdotcom : #Roma, #Spinazzola: ‘#Mourinho mi ha aiutato tanto. Con lui e #Dybala alziamo l’asticella’ - infoitsport : Roma, Spinazzola: «Infortunio, stagione, obiettivi: l’anno della mia rinascita» - infoitsport : Roma, Spinazzola: 'Dybala giocatore incredibile. Possiamo alzare l'asticella e ci riusciremo' -

Commenta per primo La secondadi Mourinho potrà fare affidamento, per la prima volta, su Leonardo. L'esterno della nazionale è tornato a tutti gli effetti dal grande infortunio patito agli Europei dello scorso ...Ha sete di riscatto e di nuovi importanti obiettivi Leonardo, intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport. Il titolare della fascia sinistra delladi José Mourinho è convinto che i giallorossi possano disputare un campionato convincente ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La partita Roma - Nizza di Sabato 23 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole precampionato ...