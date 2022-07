Roma, Spinazzola: «Infortunio, stagione, obiettivi: l’anno della mia rinascita» (Di sabato 23 luglio 2022) Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, è pronto a tornare protagonista in A e con la maglia giallorossa. Le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, è pronto a tornare protagonista in A e con la maglia giallorossa. Le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: Roma – «Finalmente torno a fare una preparazione dall’inizio dopo tre anni. Mi sento bene e i nuovi arrivi alzeranno il livello. Tatuaggio? Sì mi sono fatto la mia famiglia sul braccio, manca la fenice che simboleggia la rinascita dalle ceneri. Real Madrid? L’interessamento di questi club può fare solo che piacere. Voglio tornare a quei livelli, posso essere ancora un top mondiale. Zalewski? E’ bravo se serve gli darò una mano, non è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Leonardo, esterno, è pronto a tornare protagonista in A e con la maglia giallorossa. Le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Leonardo, esterno, è pronto a tornare protagonista in A e con la maglia giallorossa. Le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:– «Finalmente torno a fare una preparazione dall’inizio dopo tre anni. Mi sento bene e i nuovi arrivi alzeranno il livello. Tatuaggio? Sì mi sono fatto la mia famiglia sul braccio, manca la fenice che simboleggia ladalle ceneri. Real Madrid? L’interessamento di questi club può fare solo che piacere. Voglio tornare a quei livelli, posso essere ancora un top mondiale. Zalewski? E’ bravo se serve gli darò una mano, non è ...

