Roma si può pulire solo a colpi di bonus: i nuovi premi contro l'emergenza rifiuti (Di sabato 23 luglio 2022) Small, medium 1, medium 2 e large. Sono queste le opzioni da scegliere. Non si tratta di un piano telefonico o della scelta di un pacchetto servizi in una spa, ma delle opzioni messe nero su bianco da Ama e sindacati per incentivare il lavoro domenicale. Anzi, del fine settimana. E già perché il «premio di risultato» che sostituisce, in modo più elegante lo «straordinario», si estende al sabato e al lunedì, ovvero sull'intero weekend. L'accordo - l'ennesimo - è stato siglato ieri pomeriggio, entrerà in vigore il primo agosto e sarà valido fino al 30 giugno 2023. Nelle 14 pagine dell'intesa viene di fatto introdotto un nuovo modello organizzativo che non si basa più sullo «straordinario semplice», cioè sull'extra in busta paga del festivo lavorato ma sul raggiungimento degli obiettivi fissati, tra i quali il numero di ore effettivamente lavorate e il risultato ottenuto. ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Small, medium 1, medium 2 e large. Sono queste le opzioni da scegliere. Non si tratta di un piano telefonico o della scelta di un pacchetto servizi in una spa, ma delle opzioni messe nero su bianco da Ama e sindacati per incentivare il lavoro domenicale. Anzi, del fine settimana. E già perché il «o di risultato» che sostituisce, in modo più elegante lo «straordinario», si estende al sabato e al lunedì, ovvero sull'intero weekend. L'accordo - l'ennesimo - è stato siglato ieri pomeriggio, entrerà in vigore il primo agosto e sarà valido fino al 30 giugno 2023. Nelle 14 pagine dell'intesa viene di fatto introdotto un nuovo modello organizzativo che non si basa più sullo «straordinario semplice», cioè sull'extra in busta paga del festivo lavorato ma sul raggiungimento degli obiettivi fissati, tra i quali il numero di ore effettivamente lavorate e il risultato ottenuto. ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, le richieste del #PSG per #Wijnaldum: il giocatore può essere un alleato - GoalItalia : Dybala + Abraham ?? Dove può arrivare la Roma di Mou? ???? - mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? #RomaNizza: #Dybala in attesa del debutto con la maglia giallorossa Sarà ultimo test in Algarve per la squadra di #Mo… - F3ARLESSX : sembrerò una pazza ma se qualcuno ha il biglietto cartaceo per i concerti di louis per roma/Milano mi può mandare u… -