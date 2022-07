Roma, mazzette per oltre 2 milioni sull’appalto degli ascensori pubblici. Il Pm: ”È corruzione” (Di sabato 23 luglio 2022) Roma. C’è un’evidenza incontrovertibile: il caso degli appalti sulla manutenzione ascensori pubblici a Roma, è un caso di corruzione. Questo è il reato ipotizzato dalla Procura durante le ultime indagini, un reato che sarebbe stato consumato quando la città era governata dai Cinquestelle. Ora, gli ascensori comunali sono tutti rotti, mentre gli anziani invalidi restano intrappolati nelle case popolari. L’indagine per corruzione della Procura L’indagine, condotta dagli investigatori della squadra Mobile, inizia dal dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Campidoglio (Simu) in via Petroselli, come avevamo già raccontato in un altro articolo, e sembrerebbe toccare diversi municipi, fino ad approdare a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022). C’è un’evidenza incontrovertibile: il casoappalti sulla manutenzione, è un caso di. Questo è il reato ipotizzato dalla Procura durante le ultime indagini, un reato che sarebbe stato consumato quando la città era governata dai Cinquestelle. Ora, glicomunali sono tutti rotti, mentre gli anziani invalidi restano intrappolati nelle case popolari. L’indagine perdella Procura L’indagine, condotta dagli investigatori della squadra Mobile, inizia dal dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Campidoglio (Simu) in via Petroselli, come avevamo già raccontato in un altro articolo, e sembrerebbe toccare diversi municipi, fino ad approdare a ...

