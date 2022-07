Roma, i quartieri rimangono senz’acqua: salta una tubatura dell’acquedotto (Di sabato 23 luglio 2022) Roma. Il caldo continua ad attanagliare la città, la siccità incombe e le perdite d’acqua non sono ammesse. Nonostante l’invito tassativo, però, i guasti alle tubature non sembrano rispettare il monito e Acea è alle prese con delle grosse perdite che stanno letteralmente mettendo in ginocchio alcuni quartieri. L’ultima è di oggi pomeriggio, sabato 23 luglio. Guasto alle tubature: manca l’acqua in diversi quartieri Sono diversi al momento, i quartieri senz’acqua, localizzati soprattutto nel quadrante nord-est della città. Come anticipato, la causa risiede in un un grosso guasto a una tubatura dell’acquedotto in via dei Cluniancesi. La notizia arriva direttamente dal presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, che ha confermato che l’acqua manca nelle zone di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022). Il caldo continua ad attanagliare la città, la siccità incombe e le perdite d’acqua non sono ammesse. Nonostante l’invito tassativo, però, i guasti alle tubature non sembrano rispettare il monito e Acea è alle prese con delle grosse perdite che stanno letteralmente mettendo in ginocchio alcuni. L’ultima è di oggi pomeriggio, sabato 23 luglio. Guasto alle tubature: manca l’acqua in diversiSono diversi al momento, i, localizzati soprattutto nel quadrante nord-est della città. Come anticipato, la causa risiede in un un grosso guasto a unain via dei Cluniancesi. La notizia arriva direttamente dal presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, che ha confermato che l’acqua manca nelle zone di ...

