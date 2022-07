Roma, CdS: “L’olandese del Psg è nel mirino giallorosso, ora c’è Mou” (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, CDS- Come riporta il CdS, la Roma con la chiamata di Mou sta per accendere ancora la fiamma di mercato azzurra. “Il mercato della Roma non è finito e la possibilità di arrivare a Wijnaldum è reale. Tiago Pinto ci sta lavorando dal Portogallo, dopo aver ricevuto il via libera da Mourinho, che ha parlato con il giocatore e come gli capita sempre è stato convincente. Dopo il like delL’olandese al post di Dybala in maglia giallorossa, anche il fratello di Georginio, Gilino, ha cominciato a seguire la Roma sui social. Un altro indizio. Intermediari vicini all’operazione la danno molto vicina, ma va sistemata ancora la spartizione dell’ingaggio con il Psg. L’olandese ha dato il suo ok, ma non vuole rimetterci soldi. Può arrivare alla Roma solo se il Psg paga metà ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, lacon la chiamata di Mou sta per accendere ancora la fiamma di mercato azzurra. “Il mercato dellanon è finito e la possibilità di arrivare a Wijnaldum è reale. Tiago Pinto ci sta lavorando dal Portogallo, dopo aver ricevuto il via libera da Mourinho, che ha parlato con il giocatore e come gli capita sempre è stato convincente. Dopo il like delal post di Dybala in maglia giallorossa, anche il fratello di Georginio, Gilino, ha cominciato a seguire lasui social. Un altro indizio. Intermediari vicini all’operazione la danno molto vicina, ma va sistemata ancora la spartizione dell’ingaggio con il Psg.ha dato il suo ok, ma non vuole rimetterci soldi. Può arrivare allasolo se il Psg paga metà ...

