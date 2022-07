Ritmi bassi, poche emozioni: il Cosenza batte di misura il Benevento (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCascia – Gambe pesanti, meccanismi ancora da oliare e un caldo che sicuramente non aiuta chi deve scendere in campo. Le attenuanti ci sono tutte, considerando anche una rosa incompleta e destinata a cambiare pelle nei prossimi giorni, ma il Benevento ammirato in amichevole contro il Cosenza lascia la sensazione di dover lavorare parecchio per arrivare a buoni livelli. Bisognerà farlo in fretta perché l’8 agosto sarà già tempo del primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Genoa. A Cascia, per la cronaca, la formazione di Davide Dionigi, avversaria della Strega alla prima giornata di serie B (14 agosto, appuntamento al “Ciro Vigorito“), si è imposta per una rete a zero. Il gol decisivo è stato messo a segno a metà del secondo tempo da Prestianni su invito di Zilli. Al Magrelli Active, Fabio Caserta ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCascia – Gambe pesanti, meccanismi ancora da oliare e un caldo che sicuramente non aiuta chi deve scendere in campo. Le attenuanti ci sono tutte, considerando anche una rosa incompleta e destinata a cambiare pelle nei prossimi giorni, ma ilammirato in amichevole contro illascia la sensazione di dover lavorare parecchio per arrivare a buoni livelli. Bisognerà farlo in fretta perché l’8 agosto sarà già tempo del primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Genoa. A Cascia, per la cronaca, la formazione di Davide Dionigi, avversaria della Strega alla prima giornata di serie B (14 agosto, appuntamento al “Ciro Vigorito“), si è imposta per una rete a zero. Il gol decisivo è stato messo a segno a metà del secondo tempo da Prestianni su invito di Zilli. Al Magrelli Active, Fabio Caserta ha ...

