anteprima24.it

... in Corte di Appello, il processo 'Pisano', con la pubblicazione del dispositivo, mentre ... 152/2006 con specifico riguardo alla condotta di deposito incontrollato di. Alla statuizione ...... dichiarando prescritta la sola ipotesi di irregolare deposito interno allo stabilimento dinon pericolosi. "Viene ribadito come lePisano si siano correttamente insediate in zona ... Rifiuti e fonderie nella zona industriale, il Comune cerca tecnici per contrastare gli opifici dall'Associazione Salute e Vita riceviamo e pubblichiamo Pochi giorni fa si è concluso, in Corte di Appello, il processo "Fonderie Pisano", con la pubblica ...Pochi giorni fa si è concluso, in Corte di Appello, il "Fonderie Pisano", con la pubblicazione del dispositivo, mentre le motivazioni si conosceranno soltan ...