Ricordate la Melevisione | il celebre programma per bambini? Ecco come campano oggi gli attori di Lupo Lucio e Fata Lina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 23 luglio 2022) La “” è stato uno degli show perpiù amati della TV italiana. Da quando non va più in onda, però, in molti si sono chiesti che fine abbiano fatto i suoi protagonisti. Scopriamolo insieme Il pomeriggio dei ragazzini dei primi anni 2000 era allietato da uno dei programmi televisivi più amati di sempre: “La”. Lo show ambientato nelto “Fantabosco” raccontava, fra un cartone animato e l’altro, le mille vicende dei personaggi che lo abitavano. Streghe, orchi, gnomi e folletti davano vita alle coinvolgenti avventure che, quasi sempre, si risolvevano grazie ai saggi consigli del buon Tonio Cartonio. L’attore che lo interpretava, Danilo Bertazzi, è stato infatti uno dei volti più amati dai ragazzini dell’epoca. Ultimamente, però, sono apparse numerose fake news riguardo la sua scomparsa. ...