Ricky Martin | lo sfogo dopo le accuse di violenza sessuale archiviate

blogdicultura : Ricky Martin: ecco le pesanti accuse che ha ricevuto - - Christian91ce : CONCLUSO IL PROCESSO CONTRO RICKY MARTIN, MA PER LUI I GUAI NON SONO FIN... - NethipEdien2000 : RT @gayit: Ricky Martin: 'Le false accuse di mio nipote dolorose e devastanti' - VIDEO - zazoomblog : Ricky Martin risponde alle accuse del nipote: ‘Gli auguro il meglio ma è stato devastante’ - #Ricky #Martin… - toowoombaradio : Ricky Martin ft. Delta Goodrem - Venta Pa' Ca -

ha scelto i riflettori del sito TMZ per un video in cui si sfoga, dopo le difficoltà delle due ultime settimane: l' accusa di violenza arrivata al cantante, da parte di suo nipote ...è stato accusato in modo pesante dal nipote, che lo ha anche denunciato. La querela però è stata ritirata successivamente, in quanto la giustizia ha dichiarato che il cantante è innocente.Ricky Martin in un video si è sfogato, dopo l'archiviazione delle accuse di violenza sessuale che gli erano state rivolte da suo nipote. Tutto falso, ma Ricky spiega che incubo siano state le due sett ...Ricky Martin è stato accusato in modo pesante dal nipote, che lo ha anche denunciato. La querela però è stata ritirata successivamente, in quanto la giustizia ha dichiarato che il cantante è innocente ...