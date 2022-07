Resta in carcere la mamma che ha lasciato morire la figlioletta (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Resta in carcere Alessia Pifferi, la madre accusata dell'omicidio della figlia di quasi un anno e mezzo abbandonata per sei giorni in casa. Lo ha deciso il gip Fabrizio Filice che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare. Rispetto alla richiesta del pm Francesco De Tommasi il giudice ha escluso l'aggravante della premeditazione riconoscendo alla donna solo quella dei futili motivi. All'uscita dal carcere milanese di San Vittore, dove la sua assistita si trova da giovedì mattina, l'avvocata Raffaella Brambilla ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti. Per il pm di turno Francesco De Tommasi Alessia Pifferi è "senza scrupoli e pericolosa", una persona che - è la tesi - ha consapevolmente abbandonato la piccola mettendo davanti ai bisogni della bambina i suoi interessi personali, come la relazione ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI -inAlessia Pifferi, la madre accusata dell'omicidio della figlia di quasi un anno e mezzo abbandonata per sei giorni in casa. Lo ha deciso il gip Fabrizio Filice che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare. Rispetto alla richiesta del pm Francesco De Tommasi il giudice ha escluso l'aggravante della premeditazione riconoscendo alla donna solo quella dei futili motivi. All'uscita dalmilanese di San Vittore, dove la sua assistita si trova da giovedì mattina, l'avvocata Raffaella Brambilla ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti. Per il pm di turno Francesco De Tommasi Alessia Pifferi è "senza scrupoli e pericolosa", una persona che - è la tesi - ha consapevolmente abbandonato la piccola mettendo davanti ai bisogni della bambina i suoi interessi personali, come la relazione ...

