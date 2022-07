Renato Brunetta e l'addio a Forza Italia: «Ha tolto la fiducia al governo e quindi anche a me, sono addolorato» (Di sabato 23 luglio 2022) Renato Brunetta racconta l'addio a Forza Italia e la sua delusione per la fine dell'esperienza del governo Draghi. «Io sono entrato quasi 30 anni fa in Forza Italia una casa fatta di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 luglio 2022)racconta l'e la sua delusione per la fine dell'esperienza delDraghi. «Ioentrato quasi 30 anni fa inuna casa fatta di...

Agenzia_Ansa : Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. 'Non votando la fiducia a Draghi -… - myrtamerlino : ??Dopo Maria Stella #Gelmini, anche Renato #Brunetta lascia Forza Italia. #crisigoverno - fattoquotidiano : Renato Brunetta dice addio a Forza Italia: “Non sono io che lascio ma è il partito che ha rinnegato la sua storia” - LuciaTassan : RT @LaPrimaManina: Renato #Brunetta: 'non votando la fiducia a Draghi, Forza Italia ha tradito la sua storia e i suoi valori. Non sono io c… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Dopo le dimissioni di #MarioDraghi, #Renato Brunetta è tornato a parlare dell'addio a #ForzaItalia. Senza lesinare asp… -