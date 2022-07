Patrizia19653 : RT @CuoreEconomico: Apre a Roma nel mese di settembre il primo concept store Originale italiano. Il progetto è aperto a tutte le regioni d’… - CuoreEconomico : Apre a Roma nel mese di settembre il primo concept store Originale italiano. Il progetto è aperto a tutte le region… - BasicLifeSupp : Cgil Molise diffida Toma: “Ora interventi concreti” - JediPerLItalia : @EneaMelandri c'è un grave problema, ci sono regioni (come ad esempio il Molise) la cui esistenza è UNICAMENTE uno… - Francesso_ : RT @samirsynthesis: ???Classifica Regioni d'Italia: ??.Emilia Romagna ??.Puglia ??.Sardegna 4.Lombardia 5.Toscana 6.Marche 7.Liguria 8.Lazio 9… -

Agenzia ANSA

...( - 1.295) e( - 1.287). Tuttavia, è in particolare nel Mezzogiorno che il tasso d'inflazione sul reddito pro - capite disponibile incide in maniera più generalizzata. Ben 6 delle 10...Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha impugnato la legge 7/2022 della Regione'Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022 - 2024 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali'. L'impugnativa, "in quanto talune disposizioni in ... Regioni: Molise, Consiglio ministri impugna due leggi Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha impugnato la legge 7/2022 della Regione Molise 'Disposizioni collegate alla manovra ...Carlantino (Fg), 23 luglio 2022 - “Non è finita e non ci arrendiamo, il progetto è valido e speriamo che la Regione Puglia lo sostenga”. Con queste parole, il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, h ...