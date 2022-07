Real Madrid, Casemiro: «Neymar Psg? Nel caso lo prendiamo noi» (Di sabato 23 luglio 2022) Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del futuro di Neymar ai microfoni di Sport Tv Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del futuro di Neymar ai microfoni di Sport Tv. Le sue dichiarazioni: «Il Psg non lo vuole? Lui può giocare in qualsiasi club al mondo ed eventualmente lo prendiamo noi. Ok?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022), centrocampista del, ha parlato del futuro diai microfoni di Sport Tv, centrocampista del, ha parlato del futuro diai microfoni di Sport Tv. Le sue dichiarazioni: «Ilnon lo vuole? Lui può giocare in qualsiasi club al mondo ed eventualmente lonoi. Ok?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DAZN_IT : 'Se fossi tornato a Milano non sarei più andato ad allenare il Real Madrid...' Mou con il cuore in mano sulle ulti… - gabriele_penati : RT @TeoVisma: Secondo me la verità sta nel mezzo, alcuni tifosi vorrebbero un Milan versione Real Madrid/Liverpool/Manchester City e questo… - TeoVisma : Secondo me la verità sta nel mezzo, alcuni tifosi vorrebbero un Milan versione Real Madrid/Liverpool/Manchester Cit… - matteoduranti10 : @marcodemo3 @BrusoSor @villalibrense Scusa, ma non capisco una cosa. Ma se un giocatore come Totti(nome a caso) rim… - alexbottoni : I tassisti sono come il Real Madrid: -