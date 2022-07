Ramsey Juve | ancora distanza sulla rescissione Gli ultimi dettagli

(Di sabato 23 luglio 2022), c’èper ladel contratto del centrocampista gallese. Glisituazioneresta in uscita dalla, manon è stato trovato un accordo per la risoluzione del contratto nonostante i continui contatti con il suo entourage. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, c’èsulle cifre. Il club bianconero offre 2 milioni, mentrene vuole 4. La soluzione potrebbe trovarsi a metà strada, ma serve tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : #Juve sempre al lavoro per rescindere consensualmente il contratto di Aaron #Ramsey. Il gallese è ormai ai margini… - scoglionando1 : @juve_passion20 @1987_Lorenza Ma non e nemmeno un ramsey o un Rabiot - juveziyad : RT @Lipinda1: @Bresingar_ È la differenza che c'è tra uno che sa giocare a calcio e... Ramsey Rabiot Arthur Locatelli Zakaria Danilo Mckenn… - Lipinda1 : @Bresingar_ È la differenza che c'è tra uno che sa giocare a calcio e... Ramsey Rabiot Arthur Locatelli Zakaria Dan… - Cate1081 : @guidotolomei Ma abbiamo giovani promettenti,sinceramente dopo Ramsey Artur e Rabiot dire di puntare sui nostri ita… -

, c'è distanza per la rescissione del contratto del centrocampista gallese. Gli ultimi dettagli sulla situazioneresta in uscita dalla, ma ancora non è stato trovato un accordo ...: due esuberi di lusso a centrocampo. Restano da tempo in uscitae Arthur . Per il gallese l'ipotesi più probabile è quella che porta alla rescissione consensuale del contratto: l'...La Juventus lavorerebbe a qualche uscita che possa fare spazio a Paredes, su Rovella deciderà Allegri ma potrebbe andare alla Salernitana ...Aaron Ramsey e la Juventus. Una storia d'amore mai sbocciata in maniera totale Ed allora cosa sta accadendo in queste ore Il gallese ha ormai capito, che a Torino non ci sarà più spazio. Inevitabilme ...