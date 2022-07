Ragusa, lavoratore ivoriano scomparso dopo aver denunciato le condizioni in cantiere. Sindacati in corteo: “Chiediamo verità” (Di sabato 23 luglio 2022) Centinaia di persone hanno partecipato a Ragusa alla manifestazione organizzata dal sindaco Usb per chiedere di far luce sulla scomparsa del 37enne Dauda Diane, giunto qualche anno fa in Italia dalla Costa D’Avorio. L’uomo viveva ad Acate, nel Ragusano, ed era impiegato in nero in un cementificio del quale aveva lamentato pubblicamente le difficili condizioni lavorative. L’ultima traccia è in un video girato nel cantiere sabato 2 luglio, poche ore dopo la scomparsa. “Qui si muore” dice nel filmato. Da quel momento di lui non si hanno più notizie. Secondo il datore di lavoro, sentito da Meridionews, l’uomo doveva solo occuparsi delle pulizie e ha lasciato il cantiere dopo circa un’ora e mezza di lavoro. Eppure nel video ha un martello pneumatico. Da giorni ormai i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Centinaia di persone hanno partecipato aalla manifestazione organizzata dal sindaco Usb per chiedere di far luce sulla scomparsa del 37enne Dauda Diane, giunto qualche anno fa in Italia dalla Costa D’Avorio. L’uomo viveva ad Acate, nelno, ed era impiegato in nero in un cementificio del quale aveva lamentato pubblicamente le difficililavorative. L’ultima traccia è in un video girato nelsabato 2 luglio, poche orela scomparsa. “Qui si muore” dice nel filmato. Da quel momento di lui non si hanno più notizie. Secondo il datore di lavoro, sentito da Meridionews, l’uomo doveva solo occuparsi delle pulizie e ha lasciato ilcirca un’ora e mezza di lavoro. Eppure nel video ha un martello pneumatico. Da giorni ormai i ...

