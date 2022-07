Questo Tour de France è la consacrazione del nuovo mondo del ciclismo (Di sabato 23 luglio 2022) L’amore è ben più semplice dello sport, che uno lo capisce subito quando qualcosa sta cambiando, almeno all’inizio, quando il cuore pulsa di più e il cervello si avvita attorno a un pensiero fisso che è lei o lui e lui o lei soltanto. L’amore è a suo modo una rivoluzione. Un prima e un dopo, una cesura netta, talmente netta che è autoevidente. Poi tutto si incasina, perché subentrano migliaia e migliaia di variabili e, se non ci si sta attenti, si rischia di prestar più attenzioni a quelle infinitesimali che a quelle davvero importanti. Lo sport fa un po’ il verso all’amore, soprattutto il ciclismo, perché il ciclismo, come l’amore, ha a che fare con migliaia e migliaia di variabili che si protraggono per un tempo ben più lungo dell’ora-ora e mezza che contraddistingue gli sport di squadra e prevede dei tempi morti, anche lunghi, che possono diventare ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022) L’amore è ben più semplice dello sport, che uno lo capisce subito quando qualcosa sta cambiando, almeno all’inizio, quando il cuore pulsa di più e il cervello si avvita attorno a un pensiero fisso che è lei o lui e lui o lei soltanto. L’amore è a suo modo una rivoluzione. Un prima e un dopo, una cesura netta, talmente netta che è autoevidente. Poi tutto si incasina, perché subentrano migliaia e migliaia di variabili e, se non ci si sta attenti, si rischia di prestar più attenzioni a quelle infinitesimali che a quelle davvero importanti. Lo sport fa un po’ il verso all’amore, soprattutto il, perché il, come l’amore, ha a che fare con migliaia e migliaia di variabili che si protraggono per un tempo ben più lungo dell’ora-ora e mezza che contraddistingue gli sport di squadra e prevede dei tempi morti, anche lunghi, che possono diventare ...

