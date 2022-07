Putin vuole annettere il Donbas per cambiare volto alla guerra

Leggi su formiche

(Di sabato 23 luglio 2022) Se si potesse affrontare larussa in Ucraina solo con la freddezza scientifica dell’analisi – senza la scioccante tristezza della distruzione e della morte – i piani di annessione di ampie zone dell’Ucraina meridionale e orientale a cui, secondo la Casa Bianca, il Cremlino sta pensando, sarebbero da leggere come un passaggio logico e conseguente. Una mossa per portarsi in vantaggio. A questo punto, con le regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk praticamente controllate dalle forze d’invasione, Mosca prospetta un cambio, potenzialmente radicale, dello scenario. Se, come dice il portavoce della Casa Bianca stando alle informazioni di intelligence in mano agli Stati Uniti, Mosca sta “rivedendo piani dettagliati” perquei territori, allora una soluzione negoziale sarà molto complicata se pensata nei termini del recupero dello ...