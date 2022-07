Psg, Galtier lancia Donnarumma: 'È lui il titolare. Mbappé e Neymar? Sono carichi' (Di sabato 23 luglio 2022) SAITAMA (GIAPPONE) - Vittoria per 3 - 0 in amichevole sugli Urawa Red Diamonds , ma ancora tanti passi in avanti da fare per il nuovo Psg del tecnico Christophe Galtier . L'allenatore dei campioni di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022) SAITAMA (GIAPPONE) - Vittoria per 3 - 0 in amichevole sugli Urawa Red Diamonds , ma ancora tanti passi in avanti da fare per il nuovo Psg del tecnico Christophe. L'allenatore dei campioni di ...

CalcioPillole : #Neymar vuole restare al #PSG, #Galtier non smentisce le voci di mercato sul brasiliano. - zazoomblog : Neymar via dal PSG? Galtier: 'Non mi sembra turbato ma non ci ho parlato e non so cosa accadrà' -… - sportli26181512 : Neymar via dal PSG? Galtier: 'Non mi sembra turbato, ma non ci ho parlato e non so cosa accadrà': Christophe Galtie… - romelunazario : @demarkesports Galatasaray ?? Messi ve Galtier hocam Manchester City Barcelona Inter Bayern PSG - calciomercatoit : ??Alta tensione in casa #Psg per il futuro di #Neymar: 'Non ho nulla da dimostrare'. ???#Galtier però non chiude all… -