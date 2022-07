Primi dettagli su What If? 2 | al SDCC 2022 la Marvel anticipa il rinnovo per la terza stagione

(Di sabato 23 luglio 2022) IsuIf? 2 sono stati svelati nel corso del panel deiStudios al Comic-Con di San Diego. La secondadella serie animata farà il suo debutto nel 2023, e nell’attesa è stato possibile scoprire qualche informazioni in più sulle storie e i personaggi che verranno mostrati. Secondo quanto appreso dal panel,If? 2 avrà un episodio incentrato su Hela; Captain Carter e The Winter Soldier si incontreranno per la prima volta; inoltre assisteremo a una resa dei conti tra Odino e Il Mandarino; infine Tony Stark si incontrerà con Valkyrie e Hulk su Sakaar. Durante l’evento alè stato anche mostrato un filmato dove Black Widow, Captain Carter e Hydra Stomper Steve camminavano attraverso una città piena di robot che sembravano umani ...

DrogaNostra : RT @VolpeReal: I primi 2 minuti di gioco di Stray (video completo dell'anteprima fatta da @Sfigatto ed io sotto il post) Guardate che dett… - fendente1 : RT @VolpeReal: I primi 2 minuti di gioco di Stray (video completo dell'anteprima fatta da @Sfigatto ed io sotto il post) Guardate che dett… - Valessiabi : RT @VolpeReal: I primi 2 minuti di gioco di Stray (video completo dell'anteprima fatta da @Sfigatto ed io sotto il post) Guardate che dett… - brunamar14 : RT @VolpeReal: I primi 2 minuti di gioco di Stray (video completo dell'anteprima fatta da @Sfigatto ed io sotto il post) Guardate che dett… - Droghino : RT @VolpeReal: I primi 2 minuti di gioco di Stray (video completo dell'anteprima fatta da @Sfigatto ed io sotto il post) Guardate che dett… -

Multiplayer.it

Immagine di repertorio fonte Pixabay. Maltempo in azione sull'Italia Un campo di Alta pressione di origine africana rimane ancora protagonista sul Mediterraneo centrale, ma idisturbi arrivano da un flusso perturbato in scorrimento oltralpe che, dopo aver portato maltempo sui Paesi europei centrali a seguito della canicola che ha causato l'abbattimento di diversi ...... la recensione: rubare è umano, spiegare è diaboliko Tre film al prezzo di uno Proprio nel momento in cui si porta nei mercati internazionali il primo film iniziano a uscire iconcreti ... The DioField Chronicle, i primi dettagli ufficiali della nuova opera di Square Enix Un appuntamento aperto a tutti e non solamente ai possessori di un'auto elettrica del marchio americano. Tutti gli interessati, dunque, potranno informarsi e formarsi sulla mobilità elettrica e sui ta ...Rimbalzano in rete i primi leak di Monster Hunter Paradise, un misterioso videogioco di Capcom per console PlayStation e Xbox ...