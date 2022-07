Precipita in montagna, un uomo muore durante un’escursione al Brunone (Di sabato 23 luglio 2022) Valbondione. Un uomo è Precipitato in montagna, lungo il sentiero che porta al rifugio Baroni al Brunone. L’allarme è arrivato verso le 10.15 di sabato mattina e subito si sono mobilitati i tecnici del Soccorso alpino e l’elicottero del 118. Arrivati sul posto ed individuato l’escursionista, i soccorritori lo hanno raggiunto e ne hanno constatato il decesso. I traumi riportati durante la caduta non gli hanno lasciato scampo. È in corso il recupero della salma. Seguono aggiornamenti. Leggi su bergamonews (Di sabato 23 luglio 2022) Valbondione. Unto in, lungo il sentiero che porta al rifugio Baroni al. L’allarme è arrivato verso le 10.15 di sabato mattina e subito si sono mobilitati i tecnici del Soccorso alpino e l’elicottero del 118. Arrivati sul posto ed individuato l’escursionista, i soccorritori lo hanno raggiunto e ne hanno constatato il decesso. I traumi riportatila caduta non gli hanno lasciato scampo. È in corso il recupero della salma. Seguono aggiornamenti.

