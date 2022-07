Pozzuoli | si intrufola nei Damiani e tenta di rubare celle frigorifere | arrestato 56enne

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 23 luglio 2022) Quando ha visto quell’uomo entrare e uscire dalla sua struttura non poteva crederci. Ha fatto in tempo ad avvertire i Carabinieri che lo hanno. Siamo a, in via Montenuovo Licola Patria. Il titolare del complesso turistico “” nota un estraneo che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.