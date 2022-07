Nicolas30628726 : RT @beacolombo_bc: L'espressione di Pogba quando gli hanno chiesto se Dybala fosse contento alla Roma dice tutto purtroppo... - yassa9898 : RT @NicoSchira: Il retroscena di Paul #Pogba a Dazn sull’addio di #Dybala alla #Juventus: “Quando ho chiesto a Paulo di rimanere mi ha risp… - sportli26181512 : Pogba: 'Ho chiesto a Dybala perché non restava. Ha detto che se lo chiamavo prima...': Pogba: 'Ho chiesto a Dybala… - SPalermo91 : RT @NicoSchira: Il retroscena di Paul #Pogba a Dazn sull’addio di #Dybala alla #Juventus: “Quando ho chiesto a Paulo di rimanere mi ha risp… - alealex73 : RT @NicoSchira: Il retroscena di Paul #Pogba a Dazn sull’addio di #Dybala alla #Juventus: “Quando ho chiesto a Paulo di rimanere mi ha risp… -

... gli hoperché non restava qui per giocare un altro po' insieme, mi ha risposto che ormai era già andato via e che dovevo chiamarlo prima… - è la ricostruzione di, trascurando ...Commenta per primo Paulha fatto di tutto per trattenere l'amico Paulo Dybala alla Juventus , prima che la Joya ... ' Ho parlato tanto con Paulo, gli hoperché non restava qui per giocare ...Paul Pogba avrebbe voluto giocare ancora con Dybala: "Ho parlato tanto con Paulo, gli ho chiesto perché non restava qui per giocare un altro po' insieme - ha confessato il francese a Dazn -. Mi ha ris ...Intervenuto ai microfoni di DAZN, Paul Pogba ha parlato del suo ritorno alla Juventus e non solo. Il centrocampista francese ha svelato anche di aver ...