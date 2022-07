Pogba e McKennie, il balletto per la prima vittoria della Juve (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo il successo in amichevole sul Chivas, Paul Pogba e Weston McKennie si divertono con un curioso balletto: ecco il video pubblicato sui social ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo il successo in amichevole sul Chivas, Paule Westonsi divertono con un curioso: ecco il video pubblicato sui social ...

GoalItalia : 'Non vedo l'ora di giocare con Pogba' ?? 'Alla Juventus mi sento desiderato' ?? @WMckennie in esclusiva a GOAL ?? - forumJuventus : McKennie: 'La Juve è il mio luogo felice, mi sento apprezzato. Lavoriamo sodo per tornare a vincere. Giocare con ca… - cPasMatt : @ilmaestrofr Pogba-Locatelli-Fagioli-Miretti-Rovella-Mckennie… - ale_vignetti : RT @mondisommersi1: Pogba,Locatelli,Zakaria,Mckennie,Miretti,Fagioli e Rovella!Proprio sicuri che dobbiamo investire una montagna di soldi… - Nicotomei17 : @Bresingar_ Miretti,rovella,fagioli,Pogba,Locatelli,mckennie,rabiot,zakaria 8 senza contare arthur e ramsey ancora… -