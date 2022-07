PlayStation: Via il Gran Turismo World Series (Di sabato 23 luglio 2022) Questo weekend segnerà ufficialmente l’inizio del Gran Turismo World Series, l’evento eSport di Gran Turismo 7 strutturato in due campionati: la Nations Cup, disputata tra i migliori piloti di nazionalità differenti, e la Manufacturers Cup, nella quale gli sfidanti sono chiamati a rappresentare le principali case automobilistiche. I primi piloti a partire saranno i rappresentanti dei costruttori della Manufacturers Cup, i quali apriranno le danze sabato 23 luglio alle ore 15.00 CET. I 16 principali player della Nations Cup, invece, potranno essere visti in azione il giorno successivo, domenica 24 luglio alle ore 15.00 CET. Il torneo culminerà con un evento in presenza a Salisburgo, dove 12 squadre composte da tre piloti ciascuna si daranno battaglia nella Manufacturers Cup sabato ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 23 luglio 2022) Questo weekend segnerà ufficialmente l’inizio del, l’evento eSport di7 strutturato in due campionati: la Nations Cup, disputata tra i migliori piloti di nazionalità differenti, e la Manufacturers Cup, nella quale gli sfidanti sono chiamati a rappresentare le principali case automobilistiche. I primi piloti a partire saranno i rappresentanti dei costruttori della Manufacturers Cup, i quali apriranno le danze sabato 23 luglio alle ore 15.00 CET. I 16 principali player della Nations Cup, invece, potranno essere visti in azione il giorno successivo, domenica 24 luglio alle ore 15.00 CET. Il torneo culminerà con un evento in presenza a Salisburgo, dove 12 squadre composte da tre piloti ciascuna si daranno battaglia nella Manufacturers Cup sabato ...

