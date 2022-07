"Più veloce senza governo": miliardi europei, il ribaltone zittisce le "vedove" di Draghi (Di sabato 23 luglio 2022) I dossier da chiudere quanto prima in Parlamento per rispettare le scadenze concordate con la Ue assieme all'agenda del Pnrr sono diversi. A cominciare dalla legge sulla concorrenza, con la pletora di punti di frizione che ne hanno fermato per mesi la discussione e l'approvazione. Dai taxi alle spiagge fino alla scuola e ai tribunali. Come ha chiarito ieri lo stesso Draghi, dopo che dal Quirinale il capo dello Stato aveva annunciato lo scioglimento delle Camere, «ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro», aggiungendo: «Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'inflazione e al costo dell'energia». Naturalmente. senza dimenticare «l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche per favorire il lavoro del governo che ci succederà», ha concluso il premier ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) I dossier da chiudere quanto prima in Parlamento per rispettare le scadenze concordate con la Ue assieme all'agenda del Pnrr sono diversi. A cominciare dalla legge sulla concorrenza, con la pletora di punti di frizione che ne hanno fermato per mesi la discussione e l'approvazione. Dai taxi alle spiagge fino alla scuola e ai tribunali. Come ha chiarito ieri lo stesso, dopo che dal Quirinale il capo dello Stato aveva annunciato lo scioglimento delle Camere, «ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro», aggiungendo: «Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'inflazione e al costo dell'energia». Naturalmente.dimenticare «l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche per favorire il lavoro delche ci succederà», ha concluso il premier ...

Accipicchina : Il Tonno in cottura sous vide è un piatto veloce che ti consente di portare in tavola quanto di più buono e sano tu… - rnaudmeunier : RT @automotorinews: ??? #F1, è arrivato il momento delle gerarchie in #Ferrari secondo René #Arnoux ??? '#Leclerc è quasi sempre più veloce… - zazoomblog : Va più veloce senza governo: il clamoroso ribaltone che zittisce le vedove di Draghi - #veloce #senza #governo:… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Stralciate norme come #salariominimo, fisco, taxi e balneari. I provvedimenti incassano il via libera pure da Fratelli… - QuinziUgo : UPDATE A via Veneto la vettura che aveva superato l'altra (correndo più veloce) si è andata ad accodare ad un'altr… -