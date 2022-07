Piano Ue emergenza gas, dal taglio del 15% alla riduzione uguale per tutti, ecco perché l’Italia è contraria (Di sabato 23 luglio 2022) L’obiettivo è arrivare a un’intesa sul pacchetto energetico entro martedì 26 luglio, quando arriveranno a Bruxelles i ministri dell’Energia. Il tempo stringe Leggi su ilsole24ore (Di sabato 23 luglio 2022) L’obiettivo è arrivare a un’intesa sul pacchetto energetico entro martedì 26 luglio, quando arriveranno a Bruxelles i ministri dell’Energia. Il tempo stringe

gualtierieurope : Sono determinato a risolvere il problema dei #rifiuti alla radice facendo come altre Capitali europee. Non sono sta… - gparagone : FERMIAMOLO! ?? - fisco24_info : Piano Ue emergenza gas, dal taglio del 15% alla riduzione uguale per tutti, ecco perché l’Italia è contraria: L’obi… - pietrop15671757 : RT @sole24ore: Piano Ue emergenza gas, dal taglio del 15% alla riduzione uguale per tutti, ecco perché l’Italia è contraria - OttobreInfo : RT @sole24ore: Piano Ue emergenza gas, dal taglio del 15% alla riduzione uguale per tutti, ecco perché l’Italia è contraria -