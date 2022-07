Petagna al Monza, sblocca Simeone al Napoli: quando si chiude (Di sabato 23 luglio 2022) Andrea Petagna al Monza e Giovanni Simeone al Napoli, due trattative di calciomercato legate tra di loro. Entrambe sono in chiusura, ma sono collegate a tal punto che se non si sbloccano contemporaneamente finiscono per annullarsi. Il Napoli senza cessioni non fa acquisti, nonostante teoricamente ci sia ancora da sostituire Dries Mertens. In ogni caso la trattativa che porta Petagna al Monza e Simeone al Napoli è vicinissima alla chiusura, ecco i tempi indicati da Gazzetta: “Andrea resta in cima alla lista del Monza per quanto riguarda il ruolo di centravanti. I contatti con il Napoli sono costanti e l’accordo virtuale con il giocatore ci sarebbe anche. Bisognerà tornare però a ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022) Andreaale Giovannial, due trattative di calciomercato legate tra di loro. Entrambe sono in chiusura, ma sono collegate a tal punto che se non sino contemporaneamente finiscono per annullarsi. Ilsenza cessioni non fa acquisti, nonostante teoricamente ci sia ancora da sostituire Dries Mertens. In ogni caso la trattativa che portaalalè vicinissima alla chiusura, ecco i tempi indicati da Gazzetta: “Andrea resta in cima alla lista delper quanto riguarda il ruolo di centravanti. I contatti con ilsono costanti e l’accordo virtuale con il giocatore ci sarebbe anche. Bisognerà tornare però a ...

