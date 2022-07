“Perché ho mentito” Pamela Prati vuota il sacco su Mark Caltagirone | la verità dopo tre anni

andreastoolbox : #Pamela Prati: «Mark Caltagirone? Una truffa crudele». Ecco perché ha mentito - leggoit : #pamelaprati: «#markcaltagirone? Una truffa crudele». Ecco perché ha mentito - leggoit : #pamela prati: «#mark caltagirone? Una truffa crudele». Ecco perché ha mentito - CorriereCitta : Pamela Prati: 'Mark Caltagirone? Ho mentito perché sono stata costretta a farlo'. Le ultime novità #pamelaprati - __ANT_Z___ : @Noi_briganti @MinisteroSalute @Noi_briganti hai visto quanti falsi vaccinati in Francia ? Quella donna ha mentito… -

Il Corriere della Città

... se anche sapesse i loro nomi, non li direbbe, 'c'ho 'na reputazione'. Subito dopo, però, telefona a uno degli amici. Non sa di essere intercettato. Si vanta di averee di non avere ...... l'omaggio più incredibile è stato una cassa di aragoste! Che a mia volta ho regalato,non le mangio. Mi fanno tenerezza, come gli agnellini, il maialino e i conigli". Pamela Prati: ‘Mark Caltagirone Ho mentito perché sono stata costretta a farlo’. Le ultime novità