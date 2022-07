Per Berlusconi il dramma è totale | fuga di massa da Forza Italia | Ecco chi molla

(Di sabato 23 luglio 2022)perde pezzi. Dopo l'addio di Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, che ancora non ha ufficializzato la rottura con Silvio, all'interno del partito si dice che "bisogna prima capire cosa faranno Mariastella e Mara, ma sicuramente entro dieci giorni ci saranno diverse altre fuoriuscite". Secondo quanto riporta un retroscena del Foglio, tra gli azzurri c'è molta agitazione e serpeggiano i malumori. Se ai ministri forzisti si è unito Andrea Cangini, che è passato ad Azione, e Laura Stabile per il momento ha solo votato la fiducia in dissenso rispetto al partito, ci si aspetta che altri lo faranno anche se in generale la maggior parte degli azzurri non mollerà nella speranza di finire nelle liste elettorali che saranno completate entro il 22 agosto e quindi di avere un seggio nel Parlamento. ...

Ed èquesto che al momento tutti i sondaggi attribuiscono alla coalizione guidata da Fratelli d'... Salvini e. Sia il Cavaliere che il leader della Lega vorrebbero una suddivisione dei ...quel che riguarda la porzione dei seggi che verrà assegnata con l'uninominale, secondo alcune ... Giorgia Meloni e Silvio. Il Pd mirava a un patto che andasse dagli ex Leu a Renzi e ...Ma l'ex compagna di Silvio Berlusconi sta già facendo campagna elettorale, e di certo non per Forza Italia e per la coalizione di centrodestra. Francesca Pascale e Paola Turci in viaggio di nozze: la ...Spunta un'ipotesi a sorpresa per il ruolo di candidato alla presidenza del Consiglio del centrodestra in caso di vittoria alle Elezioni Politiche.