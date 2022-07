Penelope | significato e origine del nome

(Di sabato 23 luglio 2022)deriva dall’anticogreco ???????? (), la cui etimologia è assai dubbia: potrebbe infatti derivare dal termine ???? (pene, “filo”, “trama”, “gomitolo”, “tessuto”), forse combinato con ?? (ops, “volto”, “occhio”)6, ma altre fonti bollano la correlazione a ???? come paretimologica. Fra le altre ipotesi, potrebbe ricondursi a ??????? (p?nélops), un tipo di anatra o di fenicottero, ma potrebbe avere anche un’pregreca. È undi tradizione classica, portato da, moglie dell’eroe greco Ulisse di cui si narra nell’Odissea di Omero, il cuiè diventato, almeno in inglese, sinonimo di moglie virtuosa e fedele. La sua diffusione in epoca rinascimentale o contemporanea è dovuta principalmente proprio alla fortuna del poema di Omero, ...

