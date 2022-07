”Pedras et Sonus”, al via la quinta edizione del festival a Mogoro (Di sabato 23 luglio 2022) Zoe Pia © Roberto Cifarelli #PedrasetSonusQuesta sera in programma il concerto in solo di Zoe Pia e a seguire la cantante newyorkese Joy Garrison Mogoro – Ultimi preparativi a Mogoro per l’anteprima del Pedras et Sonus Jazz festival, tra gli appuntamenti musicali di spicco in Sardegna, che dal 17 al 23 agosto festeggerà i suoi primi cinque anni proponendo una ghiotta prima parte a fare da preludio all’edizione 2022 che si terrà in autunno, con la direzione artistica della musicista Zoe Pia. Sabato 23 luglio nella piazza Martiri della Libertà alle 21.30 la clarinettista e compositrice Zoe Pia offrirà un assaggio del suo nuovo progetto in solo. La musicista mogorese verrà affiancata nello spazio dedicato alle vetrine sonore dal costruttore di launeddas ... Leggi su lopinionista (Di sabato 23 luglio 2022) Zoe Pia © Roberto Cifarelli #etQuesta sera in programma il concerto in solo di Zoe Pia e a seguire la cantante newyorkese Joy Garrison– Ultimi preparativi aper l’anteprima deletJazz, tra gli appuntamenti musicali di spicco in Sardegna, che dal 17 al 23 agosto festeggerà i suoi primi cinque anni proponendo una ghiotta prima parte a fare da preludio all’2022 che si terrà in autunno, con la direzione artistica della musicista Zoe Pia. Sabato 23 luglio nella piazza Martiri della Libertà alle 21.30 la clarinettista e compositrice Zoe Pia offrirà un assaggio del suo nuovo progetto in solo. La musicista mogorese verrà affiancata nello spazio dedicato alle vetrine sonore dal costruttore di launeddas ...

