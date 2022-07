MediasetTgcom24 : Napoli, pasticciera si ribella al pizzo e fa arrestare l'uomo del clan #napoli #camorra #qualiano - graziellacesari : RT @SkyTG24: Qualiano, pasticciera si ribella al pizzo e fa arrestare uomo - storico900 : RT @ANTONINORABOTTI: Napoli, pasticciera si ribella al pizzo e fa arrestare l'uomo del clan - PupiaTv : Qualiano, pasticciera si ribella al pizzo e fa arrestare un uomo del clan - ANTONINORABOTTI : Napoli, pasticciera si ribella al pizzo e fa arrestare l'uomo del clan -

"Mille euro per gli amici di Qualiano": questa la richiesta che l'uomo vicino al clan ha chiesto a una giovane pasticciera, che nonostante la crisi aveva deciso di investire tutto nella ristrutturazione e nel rilancio del suo negozio. Una richiesta estorsiva alla quale la donna, 31 anni, però non si è piegata.