Parità di Genere | Italia tra le ultime in Europa

Prima del 2020 il World Economic Forum stimava in 100 anni il tempo per la Parità di Genere. Oggi, per arrivare alla Parità fra uomini e donne nel mondo, servono 132 anni. È quanto emerge dal Global Gender Gap Index 2022, il rapporto che misura il raggiungimento degli obiettivi di Parità tra uomini e donne in diversi campi: la partecipazione economica, il livello di istruzione, la salute e la partecipazione politica. Colpa della pandemia e dell'aumento del costo della vita, che hanno riportato indietro la Parità di Genere di una generazione. Italia ferma al 63esimo posto Centoquarantasei le economie prese in considerazione, dove solo una su cinque ha colmato il divario di Genere di almeno l'1% nell'ultimo anno. In testa alla classifica, per il 13 esimo ...

