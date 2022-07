Paredes alla Juventus | ma solo se esce qualcuno

Fede_marchi1991 : @FilardiGiacomo Ma chi ti ha detto che non sposta gli equilibri? Ma lo avete mai visto giocare? Nel ns centrocampo… - erosbonse : Vorreste #Paredes alla #Juventus o puntereste sui giovani? - GiuseppeGiu15 : RT @monica_aielleiu: Dimmi che vuoi giocare alla Juve senza dirmi che vuoi giocare alla Juve, inizia Paredes - monica_aielleiu : Dimmi che vuoi giocare alla Juve senza dirmi che vuoi giocare alla Juve, inizia Paredes - pietromichi : @UmbertoF97 Vabbè però Paredes giocherebbe davanti alla difesa, Fagioli no -

Tuttosport

Juventus/ Calciomercato news, i dettagli dell'offerta bianconera al PSG Calciomercato Juventus news, risoluzione contrattuale per Ramsey Un altro calciatore che sta vivendo una ...E all'appello mancano, Morata, Milenkovic e Zaniolo È indubbio comunque che la grande protagonista dell'estate sia la Signora, capace di aggiungeresua rosa gente come Di Maria, Pogba e ... Juve, Rabiot-Psg: incroci con Paredes Leandro Paredes potrebbe arrivare in bianconero solo se la società riuscisse a cedere qualcuno. Il calciatore argentino piace anche all'Inter ...Quello di Leandro Paredes continua a restare un nome caldissimo del mercato bianconero. L'argentino è infatti stato scelto dalla società come ...