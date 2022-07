Panico tra i parlamentari M5S dopo il video di Grillo sui due mandati | «Ma quindi finisce così?»

(Di sabato 23 luglio 2022) Ilcon cui Beppeha confermato la regola dei dueper il M5S si è abbattuta come una doccia fredda suiche ci speravano e, forse, tra deroghe e cavilli regolamentari, ancora non si sono rassegnati del tutto. La giornata è stata tutta un susseguirsi di messaggi e telefonate sull’argomento, con accenni didi fronte alla prospettiva che Giuseppe Conte decida di attenersi alla linea indicata dal garante e sostenuta anche da Alessandro Di Battista in unin cui ha spiegato che potrebbe anche decidere di candidarsi. Del resto, avendo fatto una sola legislatura, la regola dei duenon lo investe.tra iM5S: «Maqui?» «Ma ...

anxstennisboy : Ma solo a me quando le giornate iniziano ad accorciarsi viene l'angoscia? Io già noto la differenza rispetto a 10 g… - Il_Paradroide : RT @beppemg60: M5S tra sondaggi impietosi e pochi seggi: ora agli «affossatori» resta il panico da poltrona - Miti_Vigliero : RT @beppemg60: M5S tra sondaggi impietosi e pochi seggi: ora agli «affossatori» resta il panico da poltrona - beppemg60 : M5S tra sondaggi impietosi e pochi seggi: ora agli «affossatori» resta il panico da poltrona - yajamer : RT @Ornella95635130: @Dayne999 Perché prima (fin dall'agosto 2019) curavano le polmoniti, seppur anomale. Dopo, non si è capito grazie a ch… -

Zerottonove.it

Visto il livello, sono indeciso"Ciccio bomba cannoniere" e "Non mi hai fatto niente faccia di ...di trasformare in insulto nei confronti del presidente Toti la sua comprensibile sindrome da...Il primo tempo si chiude con un ultima iniziativa di Gonzalez, che ancora una volta semina ille maglie della Triestina e lascia partire una conclusione che finisce fuori di poco. Tutto ... Allarme bomba Salerno: panico tra la folla Beppe Grillo non sembra disposto a fare passi indietro e Conte è pronto a seguirlo: niente terzo mandato per gli eletti del M5s, che ora mormorano ...Sono stati attimi di grande apprensione quelli vissuti nella serata di ieri (venerdì 22 luglio 2022) a Sarezzo. Fiamme domate Un incendio ha interessato lo stabilimento delle Acciaierie Venete: una co ...