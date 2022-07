Pallanuoto, World League 2022: risultati 23 luglio. Gli Stati Uniti superano il Canada (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi, sabato 23 luglio, è proseguita la prima fase a gironi della Super Final di World League, in programma fino al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: nel Girone B, in attesa del Settebello di Alessandro Campagna, impegnato alle 20.00 contro la Francia, gli Stati Uniti hanno battuto il Canada per 15-13. Nel Girone A la Spagna ha battuto la Serbia per 20-15, mentre l’Australia ha piegato il Montenegro per 9-8. In classifica nel Girone A comanda la Spagna a quota 6, mentre Australia e Montenegro sono a 3 e la Serbia è ferma a 0, invece nel Girone B Stati Uniti a quota 4, Italia a 3, Francia a 2 e Canada a 0. risultati E CLASSIFICHE SUPERFINAL 23 luglio 2a giornata Girone ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi, sabato 23, è proseguita la prima fase a gironi della Super Final di, in programma fino al 27a Strasburgo, in Francia: nel Girone B, in attesa del Settebello di Alessandro Campagna, impegnato alle 20.00 contro la Francia, glihanno battuto ilper 15-13. Nel Girone A la Spagna ha battuto la Serbia per 20-15, mentre l’Australia ha piegato il Montenegro per 9-8. In classifica nel Girone A comanda la Spagna a quota 6, mentre Australia e Montenegro sono a 3 e la Serbia è ferma a 0, invece nel Girone Ba quota 4, Italia a 3, Francia a 2 ea 0.E CLASSIFICHE SUPERFINAL 232a giornata Girone ...

RetweetPalermo : RT @Nicola89144151: Serata folle per Rai Sport, 5 gli eventi: - Mondiali Atletica: sessione mattutina - Europei F: Francia - Olanda - Tenn… - Nicola89144151 : Serata folle per Rai Sport, 5 gli eventi: - Mondiali Atletica: sessione mattutina - Europei F: Francia - Olanda -… - Quotidianinet : LIVE Italia-Francia pallanuoto, World League 2022 in DIRETTA: Settebello a caccia della seconda vittoria - zazoomblog : Pallanuoto World League 2022: risultati 22 luglio. La Francia piega gli Stati Uniti ai tiri di rigore -… - Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: World League. Esordio positivo per il Settebello -