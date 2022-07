Pallanuoto, World League 2022: l’Italia vince contro la Francia, secondo successo per gli azzurri (Di sabato 23 luglio 2022) Termina 9-8 il match tra Italia e Francia, partita valevole per il gruppo B delle Final Eight di World League 2022 di Pallanuoto maschile. Seconda vittoria per l’Italia, che permette agli azzurri di salire a quota 6 punti in classifica. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo quarto è la Francia ad aprire le marcature. Passano però pochi secondi e gli azzurri rispondono con Cannella, che con un bel tiro dalla distanza porta la situazione in parità. Successivamente a circa tre minuti dalla fine, ancora Cannella a segno. Quando però mancano sessanta secondi alla fine del primo quarto, la Francia pareggia con un’azione rapida conclusa da Bouet. Primo parziale che quindi si chiude sul 2-2. Nel ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Termina 9-8 il match tra Italia e, partita valevole per il gruppo B delle Final Eight didimaschile. Seconda vittoria per, che permette aglidi salire a quota 6 punti in classifica. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo quarto è laad aprire le marcature. Passano però pochi secondi e glirispondono con Cannella, che con un bel tiro dalla distanza porta la situazione in parità. Successivamente a circa tre minuti dalla fine, ancora Cannella a segno. Quando però mancano sessanta secondi alla fine del primo quarto, lapareggia con un’azione rapida conclusa da Bouet. Primo parziale che quindi si chiude sul 2-2. Nel ...

sportface2016 : Pallanuoto, World League 2022: l’#Italia vince contro la #Francia, secondo successo per gli azzurri - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 0-0 pallanuoto World League 2022 in DIRETTA: si parte! - #Italia-Francia #pallanuoto #World - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 3-2 pallanuoto World League 2022 in DIRETTA: match equilibrato! - #Italia-Francia #pallanuoto… - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 0-0 pallanuoto World League 2022 in DIRETTA: tra poco il via della sfida - #Italia-Francia… - RetweetPalermo : RT @Nicola89144151: Serata folle per Rai Sport, 5 gli eventi: - Mondiali Atletica: sessione mattutina - Europei F: Francia - Olanda - Tenn… -