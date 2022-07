Pallanuoto, Super Final World League 2022: la Francia fa soffrire l’Italia, ma il Settebello la spunta 9-8 (Di sabato 23 luglio 2022) Più sofferenza del previsto, ma alla fine ciò che conta è il risultato. Nel secondo incontro delle Super Final di World League in quel di Strasburgo l’Italia continua a punteggio pieno nel Girone B battendo per 9-8 i padroni di casa della Francia, autori di una partita eccellenza. Come detto, prestazione non scintillante per gli azzurri, vice campioni del mondo in carica, che partivano nettamente favoriti ed invece l’hanno spuntata proprio di misura sui transalpini. Da sottolineare come l’Italia sia ricca di assenze, in più eccezionale è stata la performance dei beniamini del pubblico. Prima metà di gara che si è conclusa in parità sul 5-5: diversi botta e risposta tra le due compagini, con Giacomo Cannella ad assumersi le responsabilità maggiori per ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Più sofferenza del previsto, ma alla fine ciò che conta è il risultato. Nel secondo incontro dellediin quel di Strasburgocontinua a punteggio pieno nel Girone B battendo per 9-8 i padroni di casa della, autori di una partita eccellenza. Come detto, prestazione non scintillante per gli azzurri, vice campioni del mondo in carica, che partivano nettamente favoriti ed invece l’hannota proprio di misura sui transalpini. Da sottolineare comesia ricca di assenze, in più eccezionale è stata la performance dei beniamini del pubblico. Prima metà di gara che si è conclusa in parità sul 5-5: diversi botta e risposta tra le due compagini, con Giacomo Cannella ad assumersi le responsabilità maggiori per ...

